BMGK'da tarihi oylama: Filistin'in tam üyeliği masada

Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:04

Güncelleme: 17.04.2024 - 11:04

18 Nisan'da düzenlenecek olan bakanlar düzeyindeki toplantıda ele alınacak bu tasarı, Filistin'in BM'ye tam üyelik yolundaki önemli bir adımı temsil ediyor.

Filistin Daimi Temsilciliği tarafından X sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamaya göre, bu karar tasarısı Arap Grubu adına Cezayir tarafından hazırlandı. Tasarı metninde, "BM Genel Kurulu'na Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir" ifadesine yer veriliyor.

Ancak, bu tarihi adımın önünde engeller bulunuyor. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, ABD'nin Filistin'in tam üyeliği konusundaki tutumunun değişmediğini ve bu meseleyi İsrail ve Filistinliler arasında müzakere edilmesi gereken bir konu olarak gördüklerini belirtti. ABD'nin veto sinyali vermesi, tasarının BMGK'da kabul edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

Karar tasarısının BMGK'da kabul edilmesi için, 15 üyeli Konseyde 5 daimi üyenin veto hakkını kullanmaması ve en az 9 "evet" oyu alması gerekiyor. Eğer Konseyden olumlu bir karar çıkarsa, mesele BM Genel Kuruluna sevk edilecek. Burada, 193 üyeli Genel Kurulda üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınması gerekiyor.

FİLİSTİN'İN ÜYELİK BAŞVURUSU

Filistin'in bu süreçteki çabaları yeni değil. 2011 yılında BM'ye tam üyelik için ilk başvuruyu yapan Filistin, o zamanki müracaatında BM Güvenlik Konseyi'nden gereken desteği alamamış ve 2012 yılında "gözlemci statüsü" almıştı. Nisan ayında Filistin Daimi Temsilcisi Riyad Mansur'un BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yaptığı yeni bir başvuruyla, üyelik taleplerinin yeniden değerlendirilmesi istendi.

Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu. BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"ne iletmişti. BMGK'ya üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.