Çölün ortasında 'gizemli' monolit bulundu
Gizemli bir monolit, Las Vegas yakınındaki uzak bir dağ silsilesinde parıldarken görüldükten sonra polis memurlarını şaşkına çevirdi.
ABD'de Las Vegas polisi, gönüllü bir arama kurtarma biriminin üyelerinin Nevada'daki Desert National Wildlife Refuge'da Gass Peak yakınlarında aynalı bir cisimle karşılaştığını söyledi.
Yetkililer, gizemli monolitin nereden geldiği konusunda bir fikirleri olmadığını kaydetti.
X sosyal medya platformunda keşfin bir görüntüsünü paylaşan Las Vegas polisi şunları söyledi:
"İnsanlar yürüyüşe çıktığında hava koşullarına hazırlıklı olmamak, yeterince su getirmemek gibi pek çok tuhaf şey görüyoruz. Ancak, şuna bir bakın! Hafta sonu ekipler, vadinin kuzeyindeki Gass Peak yakınlarında bu gizemli monoliti tespit etti."
Bu olay, en az 2020'den bu yana dünyanın dört bir yanında ortaya çıkan bir dizi gizemli parlak sütun örneğini takip ediyor.
2020 Kasım ayında, Utah'ta çölün derinliklerinde Las Vegas'ta görülene benzer yaklaşık 12 metrelik metal bir monolit keşfedilmişti. O kadar uzak bir bölgedeydi ki, yetkililer insanların onu bulmaya çalışırken kaybolmasından ya da mahsur kalmasından korktukları için yerini hemen açıklamadılar.
Bunu Romanya'da, Kaliforniya'nın merkezinde ve Las Vegas şehir merkezindeki ünlü Fremont Caddesi'nde görülmesi izledi.
Bu yılın Mart ayında, Galler'in güneydoğusundaki bir yamaçta 10 metrelik bir monolit ortaya çıktı.
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