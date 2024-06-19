ABD'den Sırp lider Dodik'e destek verenlere yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'e destek sağlayan iki kişi ve 7 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

AA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 08:23
ABD'den Sırp lider Dodik'e destek verenlere yaptırım
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ABD Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dodik'in süregelen ve bölgesel barışı baltalamayı amaçlayan girişimlerinin kınandığı açıklamada, Dodik'in resmi pozisyonunu kişisel gelirini artırmak için kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu çerçevede Dodik'in "kayırma şebekesine" önemli gelir sağlayan ve Dodik'in yürüttüğü yolsuzlukları destekleyen iki kişi ve 7 kuruluşa yaptırım uygulama kararı alındığı bildirildi.

"Dodik bölgede istikrarsızlığı tetikleyen bir aktör olmaya devam ediyor" ifadesine yer verilen açıklamada, Dodik'in Bosna Hersek'in anayasal çerçevesine saldırarak ülkenin Avro-Atlantik kurumlarındaki geleceğini tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin Dodik'in yolsuzluğunu ve halkı sömürmesini kolaylaştıranlarla mücadele etmek için elindeki tüm araçları kullanacağı vurgulandı.


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