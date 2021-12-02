Covid-19 antikor ilacında çarpıcı bulgu: Yeni varyanta karşı etkili mi?

02 Aralık 2021 Perşembe, 12:02

İngiltere merkezli ilaç şirketi GlaxoSmithKline, Covid-19’a karşı geliştirdikleri ilacın Omicron varyantına karşı da etkili olduğunu duyurdu.

Şirket yapılan testlerin ilk sonuçlarını kamuoyu ile paylaşarak sotrovimab isimli ilacın Omicron varyantına karşı da etkili olduğunu açıkladı. Şirket, ilacın Omicron mutasyonuna karşı bağışıklık direnci sağladığını da aktardı.

İLACA ACİL KULLANIM ONAYI

Sözcü'nün haberine göre, İngiliz şirketin CEO’su George Scangos, “Sotrovimab virüsün mutasyona uğrama ihtimali düşünülere geliştirilmişti. Bu hipotezimiz tekrar tekrar kanıtlanmış oldu” dedi.

Öte yandan İngiliz ilaç denetleme kuruluşu İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Ajansı da bugün ilaca acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada hafif ve orta şiddetli Covid-19 hastaları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ilacın hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmasından dolayı bu ilaca onay verildiği belirtildi.