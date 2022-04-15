Covid-19 salgını Latin Amerika'da etkisini artırmaya devam ediyor
Covid-19 salgını, Latin Amerika ülkelerinde etkisini artırmaya devam ediyor. Brezilya, Arjantin ve Şili'nin açıkladığı veriler salgının boyutunu gözler önüne seriyor.
Latin Amerika ülkelerinde Covid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 140 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 661 bin 796'ya, 23 bin 171 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 234 bin 24'e çıktı.
Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre de, son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 128 bin 306'ya, 1428 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 59 bin 351'e yükseldi. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 891 bin 306'ya ulaştı. Arjantin, en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.
Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ise, son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı 57 bin 167'ye yükseldi. Vaka sayısı 3 bin 622 artışla 3 milyon 522 bin 422, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 455 bin 457 olarak kayıtlara geçti.
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