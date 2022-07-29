Covid-19 tedavisi için 'çamaşır suyu' satan başpiskopos tutuklandı
Florida'da kilise aracılığıyla Covid-19 tedavisi için zehirli endüstriyel çamaşır suyu satmakla suçlanan şahıs, Kolombiya’da tutuklanmasının ardından ABD’ye iade edildi.
ABD’nin Florida eyaletinde kilise aracılığıyla Covid-19 tedavisi için zehirli endüstriyel çamaşır suyu satmakla suçlanan 64 yaşındaki Mark Grenon, Kolombiya’da tutuklanarak ABD’ye iade edildi.
Florida’da kilisede başpiskoposluk yapan Grenon, geçen perşembe günü Miami Federal Mahkemesi’ne çıkarılmasının ardından 3 oğluyla birlikte dolandırıcılık suçlarından tutuklandı.
"MUCİZE MİNERAL ÇÖZÜM" DİYE SATTI
Yetkililer, Grenon ve 3 oğlunun klordioksiti "Mucize Mineral Çözüm" olarak ürettiğini ve öyle tanıtarak sattığını söyleyerek, satılan ürünün ürünün kanserden otizme, sıtmaya ve COVID-19’a kadar çok çeşitli hastalıkları iyileştirebileceğini iddia ettiklerini belirtti.
Miami federal hakimi, kiliseye 2020’de maddenin satışını durdurmasını emretmiş, ancak satış durmamıştı.
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