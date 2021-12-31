Covid-19 testi pozitif çıkan kadın uçak tuvaletinde 5 saat izole oldu
Uçuş esnasında yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ABD’li kadın, uçak tuvaletinde 5 saat boyunca kendisini gönüllü olarak izole etti.
BBC’nin haberine göre, 20 Aralık’ta Chicago’dan İzlanda’nın Reykjavik şehrine giden uçakta seyahat eden öğretmen Marisa Fotieo, boğazı ağrıdığı için yanında bulunan Covid-19 kiti ile test yaptı.
Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Fotieo, kalan yolculuğunu uçağın tuvaletinde geçirdi.
Yaklaşık 5 saat boyunca tuvalette kalan kadına, uçuş ekibi tarafından yiyecek ve içecek desteği sağlandı.
En büyük korkusunun uçaktaki diğer yolculara hastalığı bulaştırmak olduğunu aktaran Fotieo’nun yaşadığı anlara ilişkin Tiktok üzerinden yayınladığı videosu, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.
ABD’li öğretmen İzlanda’da bir otelde karantinaya alındı.
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