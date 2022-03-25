Covid-19 vaka sayısı arttı: Almanya Sağlık Bakanı 'acil önlem' istedi
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkedeki Covid-19 vaka sayılarının yüksek seyretmesinden dolayı eyaletlerden salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için acil tedbirlerin alınmasını istedi.
Lauterbahch, Berlin'de Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile düzenlediği basın toplantısında Covid-19 salgının henüz bitmediğini belirtti.
Şu an günde 300 bin civarında yeni vaka sayılarının bildirildiğini ve gerçek sayıların bilinmediğini vurgulayan Lauterbach, "Ancak gerçek yeni vaka sayılarının bildirilenin iki katından fazla olduğunu varsaymak lazım" değerlendirmesinde bulundu.
Lauterbach, salgının daha fazla yayılmasına karşı eyaletlerden acil önlem alınmasını isteyerek, yeni Enfeksiyon Koruma Yasası’nda vakaların yüksek olduğu bölgelerde önlemler almaya imkan tanındığına işaret etti.
Henüz aşı olmayanlara çağrıda bulunan Lauterbach, vaka sayılarının yüksek olduğunu ve aşısız kişilerin virüsten kaçınamayacaklarını söyledi.
RİSKİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTIYOR
Lauterbach "Bir aşıdan sonra bile ciddi şekilde hastalanma ve ölme riski önemli ölçüde azalıyor" şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanı Lauterbach, çalışanlara virüs bulaşmasından dolayı birçok hastanede ameliyatların ertelendiğinin ve acil duruma geçildiğinin bildirildiğini belirterek "Günde 300 ölü olması ve sağlık sistemine aşırı yüklenilmesi kabul edilmez" ifadelerini kullandı.
Omicron varyantının zararsız olmadığını aktaran Lauterbach, "Omicron varyantı her zaman hafif geçmiyor. Çok sayıda ölüm aşı olunduğundan dolayı engellendi" değerlendirmesinde bulundu.
KURALLARA UYMA ÇAĞRISI
RKI Başkanı Wieler de sağlık sisteminin büyük bir baskı altında olduğunu söyledi.
Her hafta 1000'den fazla kişinin Omircron varyantından dolayı hayatını kaybettiğine işaret eden Wieler, halkı maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırdı.
TOPLAM VAKA SAYISI 20 MİLYONA YAKLAŞTI
Öte yandan RKI'dan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Covid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 296 bin 498 artarak 19 milyon 893 bin 28'e yükseldi.
Ülkede son 24 saatte Covid-19'dan 288 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 128 bin 110'a çıktı.
Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 1756,4 olarak tespit edildiği ülkede, aktif vaka sayısı 4 milyon 246 bin 200 olarak kaydedildi.
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