Covid-19’un kökenini araştırılacak... On binlerce kan örneği toplandı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 12:55

Çin, yeni tip Covid-19 salgının kökenine ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak Vuhan şehrinden on binlerce kan bankası örneğini test etmeye hazırlanıyor. Söz konusu hareket, virüsün ortaya çıkmasıyla ilgili artan şeffaflık çağrılarının ortasında geldi.

2019'un son aylarına ait olanlar da dahil olmak üzere 200 bine kadar örnek, bu yılın Şubat ayında Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) araştırma kurulu tarafından, virüsün kaynağına belirlemeye yardımcı olabilecek olası bir önemli bilgi kaynağı olarak tanımlandı.

YAKINDA DOLUYOR

Numuneler şu anda Vuhan Kan Merkezi'nde tutuluyor. Çinli yetkililer,Covid-19’un kökenlerine ilişkin herhangi bir davada kanıt olarak ihtiyaç duyulması durumunda kan bankası örneklerinin iki yıl boyunca saklandığını açıklamıştı. Bu iki yıllık bekleme süresi, çoğu uzmanın koronavirüsün ilk kez insanları enfekte etmiş olabileceğini düşündüğü 2019'un Ekim ve Kasım ayları için yakında sona erecek.

Bununla birlikte Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan bir yetkili, hazırlıklarının şu anda devam ettiğini ve testlerin iki yıllık süre dolduğunda yapılacağını doğruladı. Dış İlişkiler Konseyi'nde küresel sağlık kıdemli üyesi Yanzhong Huang, "Bu durum, salgının zamanlamasını anlamamıza yardımcı olmak için dünyada gördüğümüz en yakın gerçek zamanlı örnekleri sağlıyor" diye konuştu.

-NTV