Covid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü
Covid-19'un Delta ve Omicron genlerini içeren ve "Deltacron" adı verilen yeni varyantı ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü.
GB News'in haberine göre, araştırmacılar, Deltacron'a ilişkin araştırmaların sınırlı olduğunu ve bu nedenle daha bulaşıcı veya ağır hastalığa neden olup olmadığını söylemek için erken olduğunu belirtti.
Fransa'daki IHU Mediterranee Enstitüsünden Philippe Colson, yeni varyanta yakalanan üç hasta tespit ettiklerini bildirdi.
Colson, yeni varyantın Omicron’un başak proteini ile Delta varyantının gövdesinin birleşimiyle oluştuğunu aktardı.
Genetik araştırma şirketi Helix tarafından hazırlanan bir rapora göre ise Amerika Birleşik Devletleri'nde birbirinden bağımsız iki Deltacron vakası belirlendi.
Ayrıca, diğer virüs araştırma ekiplerine göre, ocak ayından itibaren Avrupa'da 12 Deltacron vakası kaydedildi.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 10 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 9 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüse yakalandı
Video Haberler
- THY 180 seferini iptal etti
- Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı
- 4 İETT aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
- Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi; 13 yaralı
- Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar
- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
- İşte böyle isyan etiiler!
- Vali Yerlikaya'dan peş peşe uyarı!
- Şehitlikteki mezar taşlarını elleriyle temizlediler!
- Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı: 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Akdeniz'de korkutan deprem
- Konuşabildiği yabancı dil sayısı şaşırttı
- Nükleer sızıntı tehlikesi!
- Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme ihtimalleri!
- Berkin Elvan, ölümünün 8. yılında anılıyor
- Rusya'nın beklettiği Türk gemilerine ilişkin açıklama
- Pandemi 'bitti', yasak bitmedi!
- 4 İETT aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
- Şahan Gökbakar'dan 'bebek bezinde KDV' tepkisi
- Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı