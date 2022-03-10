Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 10 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 10 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Son 24 saatte, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi. Bugün 62 bin 245 kişi de sağlığına kavuşurken koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti.
AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?
Bakanlığın 9 Mart verilerine göre, dün 366 bin 536 test yapılmıştı. Dün, 33 bin 243 vaka tespit edilirken, 143 kişi hayatını kaybetmiş ve 68 bin 822 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 10 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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