Covid önlemleri Hollanda'da yeniden sıkılaşıyor: Maske ve sosyal mesafe zorunluluğu geri dönüyor

03 Kasım 2021 Çarşamba, 09:22

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Hollanda hükümeti yüksek vaka artışları nedeniyle, Covid-19 önlemlerini yeniden sıkılaştırmaya karar verdi. 25 Eylül'de son verilen ağız maskesi ve 1,5 metrelik sosyal mesafe uygulaması, hafta sonundan itibaren yeniden zorunlu olacak.

Cumartesi gününden itibaren müzeler, eğlence parkları, hayvanat bahçeleri, spor salonları, stadyumlar da dahil olmak üzere neredeyse bütün kapalı kamusal alanlarda Covid-19 sertifikası göstermek zorunlu hale gelecek.

Hollanda'da Eylül ayından itibaren önemli ölçüde azalan koronavirüs vakaları, önlemlerin gevşetilmesinden sonra yeniden artışa geçti. Geçen hafta pozitif test edilen kişi sayısı yüzde 39 artarak 54 bine ulaştı.

Haftalık vaka sayısının günlük ortalama 7.500'ü geçmesi, hastane ve yoğun bakım servislerine kabullerin artması üzerine geçici hükümet, koronavirüs önlemlerinin yeniden sıkılaştırılmasını kararlaştırdı.

Başbakan Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan yeni kararları açıkladı.

Buna göre, "yeni normalin" omurgası sayılan ve 25 Eylül'de son verilen 1,5 metrelik sosyal mesafe uygulamasına geri dönülecek. 6 Kasım Cumartesi gününden itibaren sosyal mesafe ile birlikte ağız maskesi de zorunlu hale getirilecek.

Tüm resmi dairelerin yanı sıra süpermarketler, mağaza ve dükkanlar da dahil, halka açık tüm kapalı alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

Kuaför ve fizyoterapist gibi temas gerektiren mesleklerde çalışanlara da maske zorunluluğu getirilecek.

Orta ve yüksek eğitim kurumlarında da binaların içinde maske takmak zorunlu olacak.

Toplu taşıma araçlarında ise maske zorunluluğu halihazırda devam ediyordu.

Sadece seks işçileri maske ve mesafe zorunluluğundan muaf tutulacak.

Cumartesi gününden itibaren şu anda yemek endüstrisinde, kumarhanelerde, sinema ve tiyatro salonlarında zorunlu olan "Covid sertifikası" daha geniş bir alanda uygulanmaya başlayacak.

Müzeler, spor salonları, yiyecek-içecek sektörünün açık alanları, festivaller, fuarlar, konferanslar, hayvanat bahçeleri ve eğlence parkları da dahil birçok yere girişte, kişilerin aşı ya da test sonuçlarının yer aldığı "QR kodundan" oluşan Covid sertifikası gösterilmesi zorunlu olacak.

Yakın gelecekte yükseköğretim kurumlarında da Covid sertifikası gösterilmesinin zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Hükümet, yeniden evden çalışma önerisinde de bulundu. Çalışanlara haftanın yarısını evde geçirmeleri ve yoğun saatlerde dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Ocak ayından itibaren 60 yaş ve üzeri kişilere üçüncü doz Covid aşısı uygulaması da başlıyor. Daha sonra, toplumun diğer kesimleri de bu uygulamadan yararlanabilecek.

Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, koronavirüse karşı aşılanan kişilerin, hastalığı yüzde 50 ile 63 oranında daha az bulaştırdıklarını vurgulayarak aşı olunması çağrısını yineledi.

Hollanda hükümeti, bu önlemlerin istenen sonucu vermemesi halinde önümüzdeki haftalarda ek önlemlerin gündeme gelebileceğini bildirdi.

Öyle bir durumda, aşı olmayanlara daha fazla kısıtlama veya yiyecek-içecek endüstrisinin yeniden kapanması gibi seçenekler gündeme gelebilecek.

Hükümet, işyerlerinde Covid sertifikası göstermeyi zorunlu hale getiren bir yasal düzenleme de hazırlayacak.

Başbakan Rutte'nin açıklama yaptığı sırada, yaklaşık 300 kişi Lahey'de bakanlıklar bölgesinde koronavirüs önlemlerini protesto etti. Polis, göstericilere müdahale ederek dağıttı.

Başbakan Rutte, hâlâ Covid önlemlerine karşı çıkanların bulunmasını üzücü olarak değerlendirdi.

Hollanda hükümeti, vaka sayılarının hızla düşmesi nedeniyle Eylül ayı sonunda koronavirüs önlemlerini büyük ölçüde gevşetmişti.