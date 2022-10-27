Credit Suisse 9 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

27 Ekim 2022 Perşembe, 14:49

Credit Suisse, bir dizi skandala dikkat çekmek ve 3,5 milyar sterlinlik olası bir yeni zarardan kurtulmasına yardımcı olmak amacıyla 9 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığını açıkladı.

The Guardian'ın haberine göre, İşten çıkarma kararı, yatırım bankasının adı karıştığı bir dizi skandalın ardından yapıldı. Banka ayrıca, üçüncü çeyrekte 4 milyar İsviçre Frangı (3,5 milyar Sterlin) zarar ettiğini açıklayarak daha fazla mali sıkıntıya işaret etti.

İsviçreli bankacılık grubu, dünya genelinde 52 bin personelinin 2 bin 700'ünü işten çıkarılma sürecinde olduğunu söyledi. Bankacılık grubu, 2026 yılına toplam 43 bin personel ile girmeyi hedeflediğini açıkladı.

Credit Suisse, yatırım bankasını küçültmek ve 2,5 milyar İsviçre Frangından (2,18 milyar £) fazla bir maliyeti azaltmakla görevlendirilen yeni patron Ulrich Körner tartışmalarının ardından geldi.

Ulrich Körner, "Bu Credit Suisse için tarihi bir an. Daha basit, daha istikrarlı ve müşteri ihtiyaçları etrafında şekillenen bir iş modeline sahip, yatırım bankasını radikal bir şekilde yeniden yapılandırıyoruz" dedi

CREDİT SUİSSE'N GEÇMİŞİ

Credit Suisse, Greensill Capital finans hizmetleri ve Archegos Capital varlık yönetim şirketilerinin batmasına adı karıştı.

Mozambik'teki "tuna bonoları" kredi skandalının bir parçası olarak yatırımcıları dolandırdığını da kabul etti ve 350 milyon sterlinden fazla para cezasına çarptırıldı.

Bankacılık grubu ayrıca, Bulgar mafya adına kara para aklamaya yardım etmekten suçlu buldu. Banka suç işlediğini reddetti ve karara itiraz edeceğini söyledi.