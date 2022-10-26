Bankacılık sektörünün kamu tarafından sık sık değişen kurallar nedeniyle endişesi artıyor

26 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Hükümetin uyguladığı Türkiye modelinin temelini oluşturan düşük faiz politikası bankaları zorlamaya başladı. Yüzde 83.5 enflasyona rağmen tek haneye doğru giden faizleri bilançolarına uydurmaya çalışan banka genel müdürleri önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelerek endişelerini anlattı. Bankacılara göre yüksek enflasyonda düşük faizli Hazine kâğıdı almaları gelecek için risk yaratıyor.

Bankalar bilançolarında yüzde 400’leri aşan kâr artışlarına rağmen huzursuz. İktidarın kredi kullanımını denetlemek ve piyasayı soğutmak için aldığı önlemlerle bankalaların verdikleri kredi kadar menkul kıymet tutma zorunluluğunu artıyor. Nebati ile buluşma nedeni de bu riskleri bakana anlatmak. Hazine’nin açıklama yaparak Bakan Nureddin Nebati ile bankacıların sektördeki güncel gelişmeleri değerlendirdiğini belirttiği toplantıda bankacıların bakana bu kararların “sistemik risk yarattığını” söylediği ortaya çıkmıştı. Banka müdürlerinin ayrıca KKM’nin cazibesini kaybettiği ve TL mevduat çekmenin zorlaştığını da bakana ilettiği belirtildi.

PİYASAYI BOZMANIN ETKİSİ

Toplantıya Merkez Bankası başkanının katılmaması dikkat çekerken banka müdürlerinin uyarılarını değerlendiren uzmanlar ise uyarıları haklı bularak yönetmelik değişikliği beklediklerini söyledi. Eski Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, bahsedilen risklerin şu an için yönetilebilir seviyede olduğunu belirtti. Babuşçu, “Kredi genişlemesi durumunda riskler artacaktır. Bu nedenle kısa zamanda bu konuya bir çözüm üretilecektir” dedi. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise politika faizi ile tahvil kâğıtlarının ters orantılı olduğunu söyleyerek ileride faiz artırımı yapıldığında bankaların elindeki kağıtların büyük değer kaybına uğrayacağını belirtti. Bankaları tahvil almaya zorlayarak devletin borçlanma maliyetini düşürmeye çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, “Krediyi daraltmak için bu uygulamaları getirdiler. Şimdi de kredileri genişletiyorlar. Serbest piyasanın işleyişi altüst olunca sonuç böyle çelişen uygulamalar olur işte” dedi.

Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun katılmamasını da değerlendiren Yılmaz, “Bu toplantıya gidip müdahale edebilecek bir başkan zaten bu dönemde o koltuğa oturamaz” dedi.

"RUSYA İLE OLAN İLİŞKİLER YASAL"

Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Rusya’ya yerleşen Türk şirketlerine Avrupa ve Amerika’dan ardı ardına yaptırım uyarıları geliyor. Konuyla ilgili İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin Rusya ile ekonomik ilişkilerinin yasal olduğunu belirtti. Nebati söyleşisinde, “Türkiye uluslararası finans sistemi içinde çok dikkatli hareket eden bir ülke. Uluslararası finans sistemi içinde ihlal yaratacak adımlar atan bir ülke değiliz. Bu konuda çok netiz. Her şey yasal yollardan bize geliyor” diye konuştu.