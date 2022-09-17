Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de

17 Eylül 2022 Cumartesi, 10:38

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Özbekistan'ın Semerkant şehrindeki temaslarını tamamlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti.

Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ABD'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı Türkevi’ne gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan Türk vatandaşlarını selamladı.





