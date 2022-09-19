Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti

New York'ta bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.

İHA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 21:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, ABD'li Senatör Graham'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.


Recep Tayyip Erdoğan New York Lindsey Graham

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