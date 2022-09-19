Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti
New York'ta bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, ABD'li Senatör Graham'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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