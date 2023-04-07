Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Mescid-i Aksa ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.
Erdoğan, Reisi'ye İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekanların statüsünü koruma gayretlerini sürdürme çağrısı yaptı
Görüşmede ayrıca, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
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