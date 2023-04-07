Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 15:50

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 15:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Erdoğan, Reisi'ye İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekanların statüsünü koruma gayretlerini sürdürme çağrısı yaptı

Görüşmede ayrıca, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.