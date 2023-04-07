Gazze’den İsrail'e roket saldırısı düzenlendi

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 07:33

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 07:33

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze’den İsrail sınırındaki yerleşimlere roketler fırlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Gazze’den fırlatılan yedi roketin hepsinin havada imha edildiği kaydedilirken, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim birimleri çevresinde uyarı sirenleri çalındığını belirtildi.

Roketlerin hedefindeki Siderot, İbim, Niram, Karmia ve HaAssara’da saldırılara karşı uyarı sirenleri çalındı.

Gazze’deki Filistinli direniş gruplarından roket saldırılarını üstlenen olmadı.

Bu arada, İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise güvenlik kabinesinin İsrail ordusu ve güvenlik kurumlarının tavsiyeleri doğrusunda Lübnan'dan atılan roketlere ilişkin bir dizi karar aldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail basını, Gazze’den yapılacak saldırı ihtimaline karşı Tel Aviv kentinde sığınakların açıldığını aktardı.