Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez görüştü
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ikinci gününde gerçekleştirilen oturuma katılmak için geldiği IFEMA Fuar merkezinde ikili temaslarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşme gerçekleştirdi.
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