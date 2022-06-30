Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

İHA
30 Haziran 2022 Perşembe, 11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ikinci gününde gerçekleştirilen oturuma katılmak için geldiği IFEMA Fuar merkezinde ikili temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşme gerçekleştirdi.


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