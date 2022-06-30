Kritik NATO Zirvesi'nde 'kahve molası' ayrıntısı
Dün İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'fikir değiştirerek' İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine destek verdi. Yetkililer, 'fikir değiştirten' görüşmenin arka planını ve anlaşmanın nasıl geldiğini ilk kez açıkladı.
Dün Madrid'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’ndeki görüşmelerin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine destek vereceğini belirtti. Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği gelişme gündemin birinci maddesi olurken, görüşmenin perde arkasını ise yetkililer açıkladı.
Sözcü'de yer alan habere göre, salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç, Finlandiya ve NATO’nun üst düzey isimlerinin saatlerce görüştüğü ve pek bir ilerleme sağlanamadığını aktaran yetkililer kahve molasından sonra ise tablonun tersine döndüğünü açıkladı.
Görüşmelerde Erdoğan’ın geri adım atmadığı belirtilirken Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yaşananları, “İlk iki saat boyunca hiçbir gelişme olmadı. Fakat sonra bir kahve molası verdik” dedi.
Masaya döndüklerinde her iki ülke de Erdoğan’ı ikna etmeyi başardıklarını söyledi. Haavisto, “Kahve arasında her zaman biraz yaratıcılık kullanma ve herkese uygun bir dil bulma olasılığı vardır. Biz bunu başardık” ifadesini kullandı.
Öte yandan İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, anlaşmanın arka planında ise ABD Başkanı Joe Biden olduğunu öne sürdü.
İsmini açıklamayan üst düzey bir yetkili, “Biden’ın bu haftaki temaslarında hedefinin tarafların bitiş çizgisine ulaşmasını sağlayacak anlaşmaya imza atmasıydı” dedi. Haberde Biden’ın Salı sabahı Erdoğan’ı arayarak Madrid zirvesinde anlaşmayı neticelendirmesinin de istendiği kaydedildi.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Türk Ocakları' göndermesi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
- Osmaniye'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
- Hareketli dakikalar: Milyonluk yatta can pazarı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- Sarallara dev operasyon
- 'Elinde son derece ciddi bilgiler, belgeler var'
- 'Şahmeran' operasyonunda yeni gelişme
- AKP'li başkandan işçiye tehdit
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Lille yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
- Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu
- Erdoğdu ve Torun, CHP'den istifa etti
- Kulislerdeki 3 'Sedat Peker' söylentisi
- Sarallara dev operasyon
- Cumhur'a kötü haber, yüzde 7 kurtarmadı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- MHP'li isimden sert sözlerle istifa
- 'Elinde son derece ciddi bilgiler, belgeler var'