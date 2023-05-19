Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk askerinin Suriye'deki varlığı ve Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklamalar

Yayınlanma: 19.05.2023 - 18:00

Güncelleme: 19.05.2023 - 18:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’la görüşmesinden önce Türk askerinin Suriye'deki varlığı ve Türkiye'de ikamet eden Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte, Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- 1 milyona yakın mültecinin topraklarına dönmesi için Suriye’de konut yapımıyla ilgili projeler hazırladık. Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız.

- Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın, 'Türk ordusu Suriye’den çekilsin' talebine ilişkin olarak; "Öyle bir düşüncemiz yok, çünkü terör tehdidi devam ediyor..."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs'ta CNN International'a verdiği demecinde de benzer konulara temas etmişti.

1 MİLYON MÜLTECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık bir milyon mültecinin gönüllü olarak Suriye'ye dönmesini hedeflediğini söyledi. Erdoğan, mültecilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için Türkiye'nin savaştan zarar gören ülkenin Türk kontrolündeki bölgelerinde altyapı ve evler inşa ettiğini belirterek, "Türk STK'ları, buradaki mültecilerin anavatanlarına geri dönebilmeleri için Suriye'nin kuzeyinde yerleşim birimleri inşa ediyor. Bu süreç çoktan başladı. Bir milyon mülteciyi anavatanlarına geri dönmeleri için teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ VARLIĞIMIZIN TEK SEBEBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk askerinin Suriye'de bulunmasıyla ilgili sorusuna, Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG terör örgütünü kastederek, "Putin ile dostluğum sayesinde, özellikle yakın işbirliği ve dayanışma gerektiren Suriye'nin kuzeyindeki terörizmle mücadelemizde bir kapı açabileceğimizi düşündük. Eğer bunu yapabilirsek, Suriye ile uzlaşmamızın önünde hiçbir engel görmediğimi söyledim" dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığını sürdüreceğini belirten Erdoğan, Esad'ın geri çekilme talebinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "900 kilometreden fazla sınırımız var ve bu sınırlardan ülkemize yönelik sürekli bir terör tehdidi var. Sınırda askeri varlığımızın olmasının tek nedeni terörle mücadele etmektir. Tek sebep bu" açıklamasında bulundu.