Cüneyt Özdemir: Meksika’da çatışmaların ortasında mahsur kaldık

Gazeteci Cüneyt Özdemir, tatil için gittiği Meksika’da kartel ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar nedeniyle otelde mahsur kaldıklarını duyurdu. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda… Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz” ifadelerini kullandı.

3 günlüğüne Meksika'ya tatile geldik ve Kartel ile Ordu çatışması arasında mahsur kaldık. Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda...



Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz. — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) February 22, 2026

Ülkede şiddet olayları, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera Cervantes’in, bilinen adıyla “El Mencho”nun, Meksika federal güçleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin açıklamanın ardından tırmandı. Kartelin güçlü olduğu Jalisco eyaletinde başta Puerto Vallarta olmak üzere birçok noktada yol kesmeler, araç yakmalar ve silahlı çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Guadalajara Uluslararası Havalimanı’nda panik yaşandığı ve yolcuların terminali terk ettiği görüldü.

Kırmızı alarm ilan edildi Jalisco yönetimi, şiddet olayları nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı. Eyalet genelinde toplu ulaşım geçici olarak durdurulurken en üst düzey uyarı sistemi olan “kırmızı alarm” devreye alındı. Federal ve yerel güvenlik birimlerinin koordinasyonu için kriz masası kurulduğu açıklandı.

ABD’nin Meksika Büyükelçiliği de kartelin misilleme eylemlerine karşı güvenlik uyarısı yayımlayarak vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları çağrısında bulundu.

Çatışmaların sürdüğü bölgede bulunan Cüneyt Özdemir ve beraberindekilerin Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliği ile temas halinde olduğu öğrenildi.