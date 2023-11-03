CV'ye bakan yönetici gözlerine inanamadı: Sperm sayısını yazmış

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yaşayan Roshan Patel şirketinin iş başvurusunda bir adayın paylaştığı bilgiyi görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Patel CV'yi sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 14:07
CV'ye bakan yönetici gözlerine inanamadı: Sperm sayısını yazmış
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Sağlık sektöründe faaliyet gösteren Walnut adlı şirketin CEO'su Roshan Patel iş başvurusunda oldukça tuhaf bir CV ile karşılaştı. Karşılaştığı CV'yi sosyal medya hesabından paylaşan Patel gündem oldu.  

İş başvurusu yaparken, özgeçmişin dikkat çekmesi son derece önemlidir. Başvuruyu gönderen kişi, pek çok dili bildiğini, İngilizce, İspanyolca, ve Mandarin gibi dilleri ana dili gibi konuştuğunu ve birçok ülkeyi gezdiğini öne sürdü. Ancak bu özgeçmişi unutulmaz kılan şey, adayın sonunda sperm sayısını yazmış olmasıydı. Durum karşısında şaşkınlık yaşayan Patel sosyal medya hesabında CV'yi paylaşarak "Bu özgeçmişi yeni aldım ???" dedi.

CEO Patel'in bu paylaşımı, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü ve 2,3 milyon görüntüleme ile yüzlerce yorum aldı. Ancak Patel, bu tuhaf özgeçmişi gönderen kişinin kimliğini açıklamadı.


roshan patel İş başvurusu Walnut

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