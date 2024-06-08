Yayınlanma: 08.06.2024 - 14:35

Güncelleme: 08.06.2024 - 14:35

İstanbul'daki D8 Bildirisi: "Gazze'de derhal, kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanmasını, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulmasını talep ediyoruz"

HAKAN FİDAN AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde düzenlenen “Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı”nın açılışında konuştu. Bakan Fidan, “Hiçbir şüphemiz yok ki Gazze’deki bu katliamı gerçekleştirenler bir gün hesap verecekler. Filistin’in barışçıl geleceğinin yanında duranlar kazanacaklar" ifadelerini kullandı.

D8 ülkeleri; Türkiye, Nijerya, Mısır, Pakistan, Endonezya, İran, Malezya ve Bangladeş’ten oluşuyor.