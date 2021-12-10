Dali ve Edison'ın yaratıcılık uykusu gerçek çıktı
Fransa’da Paris Beyin Enstitüsü'nden uyku uzmanı Delphine Oudiette, ekibiyle yaptığı araştırmada, sürrealist ressam Salvador Dali ve ünlü mucit Thomas Edison'ın kullandığı uyku tekniğinin yaratıcılığı geliştirmeye yaradığını ortaya koydu.
Bilimsel dergi Science Advances'ta yayımlanan araştırmada, Delphine Oudiette ve ekibi, N1 diye adlandırılan ve kişinin derin uykuya dalmasından önce yalnızca birkaç dakika süren bu evrenin yaratıcılığını 103 katılımcı üzerinde test etti.
NTV’nin aktardığına göre, bir grupta uyku tekniği denenirken, diğer gruptan uyumamaları istendi. Daha sonra iki gruba da gizli bir çözüm tekniği bulunan matematik problemleri yöneltildi. Bunun sonucunda, uykuya dalan grup, uyumayanlardan daha fazla sayıda matematik problemini çözdü.
YARATICILIK NOKTASI DOĞRULANDI
N1 aşamasında en az 15 saniye geçiren katılımcıların gizli tekniği keşfetme ihtimalinin yüzde 83'e çıktığı belirlendi. Uyanık olanlarda bu oran yüzde 30'da kaldı. Böylece, derin uykuya dalmadan önce uyanmanın yaratıcılık noktası olduğu doğrulanmış oldu.
Salvador Dali ve Thomas Edison, daha yaratıcı olmak için kaşık veya top gibi bir nesneyi tutarak uykuya dalıyordu. Ellerindeki nesne yere düşerek ses çıkardığında uyanan Dali ve Edison, bilincin kapandığı eşikte birkaç dakika geçirdikten sonra kalkıp işe koyuluyordu.
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