'Dallas' dizisinin Pamela'sı Priscilla Pointer, 100 yaşında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 30.04.2025 - 12:29

Güncelleme: 30.04.2025 - 12:29

ABD'li oyuncu Priscilla Pointer’in, 100 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.

‘Dallas’ dizisinde ‘Pamela Ewing’ karakterinin annesi ‘Rebecca Barnes Wentworth' rolüyle tanınan Priscilla Pointer’ın ölüm haberini oğlu yazar ve yönetmen David Irving duyurdu. Pointer'ın huzurevinde hayatını kaybettiği belirtildi.

PRISCILLA POINTER KİMDİR?

Amerikalı tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Priscilla Pointer, kariyeri boyunca birçok önemli yapımda rol alarak adından söz ettirdi. 18 Mayıs 1924 tarihinde New York’ta doğan Pointer, oyunculuğa tiyatro sahnelerinde başladı. Zamanla yeteneğiyle dikkat çekerek televizyon ve sinema dünyasında da kendine yer edindi.

Özellikle 1976 yapımı Carrie filminde kızı Amy Irving ile birlikte rol almasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Pointer, Blue Velvet (1986), Twilight Zone: The Movie (1983) ve A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987) gibi kült yapımlarda da performans sergiledi. Televizyonda ise Dallas ve The Waltons gibi dönemin popüler dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Sanat dünyasına sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda ailesiyle de iz bırakan Pointer; sinema yönetmeni Jules Irving’in eşi, ünlü oyuncu Amy Irving’in ise annesidir. Sanatçı bir aileden gelen Pointer’ın kariyeri boyunca sergilediği güçlü oyunculuk, onu Hollywood’un saygın isimlerinden biri haline getirdi.