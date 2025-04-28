Sergen Yalçın'dan yeni transfere eleştiri: 'Galatasaray'a yakışmayan bir oyuncu'
Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Eyüpspor'u farklı mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
Sergen Yalçın, Galatasaray'ın deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği maçı Ekol TV'de yorumladı.
Osimhen'e övgüler yağdıran Sergen Yalçın, "Galatasaray'ın çok ciddi bir santrforu var. Diğer takımlar için bunu söyleyemiyorsun" dedi.
Sarı-kırmızılıların savunmada da fark yarattığını ifade eden Yalçın, "Dönüyorsun arka tarafa, Eyüpspor uzun top atıyor her topu Davinson Sanchez karşılıyor. İkili mücadeleyi Sanchez alıyor, havadaki topu o alıyor. Göğsüyle alıyor, oyuna sokuyor. Orada da sıkıntıları yok" ifadelerini kullandı.
Orta sahada ise Torreira'nın fark yarattığını söyleyen Sergen Yalçın, "Merkezde Torreira, ligin en iyi 6 numarası. İnanılmaz bir koşu temposu var. Şimdi Lemina da ona katıldı. O da aynı şekilde onun kadar koşup mücadele ediyor. Her hücumu 8-9 kişiyle karşılıyorlar. Galatasaray çok iyi bir takım görüntüsü veriyor" şeklinde konuştu.
Galatasaray'da aksayan tek noktanın sağ bek olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, Frankowski'yi işaret ederek "Sağ bek Galatasaray'a yakışmıyor. O sağ bek olmaz Galatasaray'a. Okan Buruk da gördü oranın aksadığını ve 45'te hemen müdahale edip Kaan Ayhan'ı soktu. Böyle bir sağ bek alacaksan neden alıyorsun ki zaten. Kaan Ayhan oynuyordu. Çok vazgeçilmez, çok iyi bir sağ bek alırsın anlarım. Sacha Boey falan oynadı Galatasaray'da. Olmuyor bu sağ bek Galatasaray'da" sözlerini sarf etti.
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