İstanbul Ansiklopedisi konusu nedir? İstanbul Ansiklopedisi oyuncuları kimlerdir?
İsmiyle ve hikayesiyle son dönemin dikkat çekici dijital dizileri arasında yer alan İstanbul Ansiklopedisi Netflix’te yayınlanıyor. Peki, İstanbul Ansiklopedisi konusu nedir? İstanbul Ansiklopedisi oyuncuları kimlerdir?
Canan Ergüder ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı İstanbul Ansiklopedisi Netflix'te yayınlandı. Peki, İstanbul Ansiklopedisi konusu nedir? İstanbul Ansiklopedisi oyuncuları kimlerdir?
İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ KONUSU
İstanbul Ansiklopedisi, farklı kuşak ve kültürden gelen, yaşama karşı arzuları, gizli sırları, yalanları olan, farklı zıt karakterlerin bir araya geldiği bir hikayeyi konu alıyor. Nesrin ile Zehra’nın hikayesini konu ediyor. Öğrenci olan Zehra İstanbul’a gelerek, annesinin uzun zamandır görüşmediği en yakın arkadaşı Nesrin’in yanında kalmaya başlar. İki kadının kültürel yapılarındaki farklılıklar aralarında oluşan anlaşmazlıkları çözmeye çalışırken zorlanacaklar.
İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ OYUNCULARI
Canan Ergüder – Nesrin
Helin Kandemir – Zehra
Tolga Tekin – Serdar
Kaan Miraç Sezen – Harun
Müjde Ar – Anne
Nezaket Erden – Emel
Virgile Mangiavillano
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