Yayınlanma: 27.04.2025 - 22:58

Güncelleme: 27.04.2025 - 22:58

Canan Ergüder ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı İstanbul Ansiklopedisi Netflix'te yayınlandı. Peki, İstanbul Ansiklopedisi konusu nedir? İstanbul Ansiklopedisi oyuncuları kimlerdir?

İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ KONUSU

İstanbul Ansiklopedisi, farklı kuşak ve kültürden gelen, yaşama karşı arzuları, gizli sırları, yalanları olan, farklı zıt karakterlerin bir araya geldiği bir hikayeyi konu alıyor. Nesrin ile Zehra’nın hikayesini konu ediyor. Öğrenci olan Zehra İstanbul’a gelerek, annesinin uzun zamandır görüşmediği en yakın arkadaşı Nesrin’in yanında kalmaya başlar. İki kadının kültürel yapılarındaki farklılıklar aralarında oluşan anlaşmazlıkları çözmeye çalışırken zorlanacaklar.

İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ OYUNCULARI

Canan Ergüder – Nesrin

Helin Kandemir – Zehra

Tolga Tekin – Serdar

Kaan Miraç Sezen – Harun

Müjde Ar – Anne

Nezaket Erden – Emel

Virgile Mangiavillano