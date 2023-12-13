Dang hummasında salgın tehdidi: Dünya çapında tehdit oluşturabilir

Yayınlanma: 13.12.2023 - 17:12

Güncelleme: 13.12.2023 - 17:12

Dang humması, iklimin genellikle böceklerin kış uykusuna yatabileceği önemli ölçüde soğuk bir mevsime sahip olmadığı tropikal ve subtropikal bölgelerde sivrisinekler tarafından yayıldığı bilinen bir hastalıktır.

Dang virüsü ile ilk enfeksiyondan sonra gelişen hastalık yüksek ateş, baş ağrısı, kusma ve deri döküntülerine neden olabilir. "Kırık kemik ateşi" olarak da bilinen dang hummasının eklem ağrısı ve kas spazmlarına yol açtığı da bilinmektedir.

Hamile hastalar ve geçmişte bu hastalığa yakalanmış olanlar hastalığa karşı özellikle savunmasızdır.

HER YÜZ KİŞİDEN BİRİ İÇİN ÖLÜMCÜL

ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) elde edilen veriler, hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 5'inde kan sağlığını ciddi şekilde etkileyebilecek ve kanamayla sonuçlanabilecek semptomlar gelişebileceğini, yaklaşık yüzde 1'inde ise hastalığın ölümcül olabileceğini göstermektedir.

Hastalık özellikle Asya ve Latin Amerika'da yaygındır ve yılda tahmini 20 bin kişinin ölümüne neden olmaktadır.

Yetkililer yılsonuna kadar rekor sayıda dang humması enfeksiyonu görüleceğini tahmin ederken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığın Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika'nın güney bölgeleri de dahil olmak üzere dünyanın tropikal olmayan diğer bölgelerine yayılmaya başlayacağı uyarısında bulunuyor.

"ÜLKELERİ HAZIRLAMAMIZ GEREKİYOR"

Örgüt, olası bir salgının iklim değişikliğinin neden olduğu küresel ısınmanın artan etkisinden kaynaklandığını belirtti. Geleneksel yaşam alanları ısınmaya devam ettikçe, dang yayan sivrisinekler daha önce hiç yaşamadıkları yeni alanlara itilecekler.

DSÖ baş bilim insanı Jeremy Farrar, konuya ilişkin demecinde, "Dang hakkında çok daha proaktif bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Ülkeleri, gelecekte pek çok büyük şehirde ortaya çıkabilecek salgınlarla nasıl başa çıkacakları konusunda hazırlamamız gerekiyor" dedi.

2000 YILINDAN BU YANA 8 KAT ARTTI

Newsweek'e göre, 2000 yılından bu yana küresel dang humması oranları, hızlanan küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak artan sıcaklıklar nedeniyle yaklaşık sekiz kat arttı.

Geçen yıl dünya çapında yaklaşık 4,2 milyon hastalık vakası rapor edilirken 2023 yılında bu sayının rekor kırması beklenmekte.

Dang humması ile Qdenga adlı aşı yoluyla mücadele edilebilmekte olup, bu aşı şu anda DSÖ tarafından yalnızca hastalığın geleneksel olarak etkili olduğu bölgelerdeki 6-16 yaş arası çocuklar için önerilmekte.