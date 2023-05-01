Danimarka basını: Rus gemisi, patlamadan önce Kuzey Akım yakınlarında tespit edildi

Yayınlanma: 01.05.2023 - 12:03

Güncelleme: 01.05.2023 - 12:04

Danimarka gazetesi Dagbladet Information'ın bildirdiğine göre, Danimarka'ya ait bir devriye botu, Eylül 2022'de boru hatlarına sabotaj düzenlenmesinden birkaç gün önce Kuzey Akım boru hatlarının yakınında bir Rus denizaltısı tespit etti.

Habere göre, SS-750 denizaltı destek gemisi olduğu tespit edilen Rus gemisi, olay meydana gelmeden önce fotoğraflandı. Görüntüler Danimarka devriye gemisi P524 Nymfen tarafından Kuzey Akım patlamasından dört gün önce çekildi.

Rus gemisinin denizaltı operasyonlarında uzmanlaştığı ve bu nedenle düşen denizaltıların mürettebatının tahliyesi gibi su altı operasyonlarını gerçekleştirmek üzere tasarlanmış AS-26 Priz tipi küçük bir denizaltı taşıdığı bildirildi.

"SON DERECE MANTIKLI OLURDU"

Danimarkalı korvet kaptanı ve askeri analist Johannes Riber konuyla ilgili olarak Alman haber sitesi t-online'a yaptığı açıklamada "Böyle bir saldırı için 'AS-26' gibi bir şey kullanmak son derece mantıklı olurdu. Kuzey Akım boru hattına ne olduğuna dair şu ana kadarki en makul açıklama bu olurdu" dedi.

Norveç Savunma Komutanlığı, patlamaların dört Kuzey Akım 1 ve 2 gaz boru hattından üçünü parçalamasından dört gün önce, bir Danimarka devriye botundan Rus gemisinin 26 fotoğrafının çekildiğini doğruladı. The Guardian'ın haberine göre boru hatları, Rusya'yı Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya bağlıyordu.

Dagbladet Information, daha önceki bilgilerin savunma komutanlığının bölgede 112'den fazla Rus gemisinin görüntüsüne sahip olduğunu ortaya koyduğunu, ancak şimdiye kadar fotoğraflara erişim sağlamayı reddettiğini ve hangi gemilerin fotoğraflandığını belirtmediğini bildirdi.

PATLAMANIN FAİLİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Kuzey Akım'daki patlamalardan kimin sorumlu olduğu henüz belirlenemedi.

The Guardian'ın haberine göre, hasar gören bölgelere sınırı olan Almanya, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde cezai soruşturmalar yürütülüyor.