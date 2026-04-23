Danimarka’da iki tren kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Danimarka’da iki yerel trenin perşembe günü kafa kafaya çarpışması sonucu en az 17 kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralılardan 4’ünün durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Kaza, başkent Kopenhag’ın kuzeyinde bulunan ve Hillerod ile Kagerup kentlerini birbirine bağlayan demiryolu hattında meydana geldi.

Danimarka kamu yayıncısı DR’nin paylaştığı görüntülerde, sarı ve gri renkte iki trenin ön bölümlerinde ciddi hasar oluştuğu ve ormanlık alanda karşı karşıya durduğu görüldü.

Acil durum ekipleri, kazanın iki yerel trenin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, trenlerde bulunan tüm yolcuların tahliye edildiği, içeride mahsur kalan kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Yetkililer, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi ve kurtarma personelinin sevk edildiğini duyurdu.

İtfaiye teşkilatı tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, yaralıların ambulanslar ve helikopterlerle çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.