Danimarka’da sperm bankasından IQ testi şartı

Danimarka’da faaliyet gösteren Donor Network adlı sperm bankası, bağışçıların zeka (IQ) testinden geçirilmesini zorunlu hale getirdi.

Klinik, bu uygulamayla “doğurganlık sektöründe çıtayı yükselttiklerini” ve özellikle bilinçli ebeveyn adaylarından yoğun talep gördüklerini açıkladı.

Sperminin büyük bölümünü İngiltere’ye ihraç eden klinik, IQ taramasını Avrupa’da ilk kez uyguladığını belirtti. Klinik sözcüsü, IQ test sonuçlarının artık bağışçıların sağlık geçmişi, aile öyküsü ve fiziksel özellikleriyle birlikte İngiltere’deki danışanlara sunulduğunu ifade etti.

Klinik yetkilileri, “Bir çocuğun IQ’sunun yüzde 80’e kadar olan kısmının genetik olarak aktarıldığı” iddiasını gerekçe göstererek, bu bilginin ebeveyn adayları için önemli bir kriter haline geldiğini savundu.

“PİYASADA BİR BOŞLUK OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Donor Network’ün kurucusu ve CEO’su Jakob Schöllhammer Knudsen, IQ taramasının ciddi bir ilgi gördüğünü belirterek, “Doğurganlık tedavisi görenler için bağışçı seçimi küçük bir ayrıntı değil, hayati bir karar. Pek çok kişi, IQ testinin sperm bankalarında standart bir uygulama olmadığını öğrenince şaşırıyor” dedi.

İngiltere’nin Devon bölgesinde yaşayan Eleanor Mills-Hicks ve partneri Zoe Stock, bağışçı seçimlerini Danimarka’daki klinik üzerinden yaptıklarını açıkladı.

Zoe Stock, “Bağışçının IQ’sunun test edilmiş olması, hem sağlık hem de kişilik açısından mümkün olan her şeyin yapıldığına dair bize güven veriyor” ifadelerini kullandı.

Uygulama, Avrupa’da “tasarım bebek”, genetik seçilim ve etik sınırlar konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Uzmanlar, zekânın yalnızca genetik değil, çevresel faktörlerle de şekillendiğine dikkat çekiyor.