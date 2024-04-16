Danimarka Irak Büyükelçiliğini kapatıyor

Yayınlanma: 16.04.2024 - 17:24

Güncelleme: 16.04.2024 - 17:29

Danimarka kuvvet koruma personeli ve ulusal destek unsurunun NATO Misyonu Irak'tan (NMI) çekilmesinin ardından Danimarka hükümeti, Irak'ın Bağdat kentindeki Danimarka büyükelçiliğini kapatma kararı aldı.

Büyükelçilik, Danimarka'nın NATO Irak Misyonu (NMI) üzerindeki komutasını ve katkısını desteklemek amacıyla 2020 yılında resmi olarak açılmıştı.

Danimarka'nın NMI üzerindeki komutası Mayıs 2022'de sona erdikten sonra, Danimarka 2024'ün başına kadar misyona önemli bir askeri katkıda bulunmaya devam etti. Daha az sayıda Danimarkalı personel misyona katkıda bulunmaya devam edecek.

Danimarka'nın askeri katkısının büyük bir kısmının geri çekilmesiyle birlikte, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Danimarka Büyükelçiliği için kilit bir görev tamamlanmış oldu. Bu nedenle Danimarka hükümeti 31 Mayıs 2024 tarihi itibariyle büyükelçiliği kapatma kararı aldı.