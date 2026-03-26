Danimarka'nın, ABD işgaline karşı savaş planları ortaya çıktı

DR, Danimarka hükümeti ve ordusu ile Avrupa’daki müttefiklerden üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde, olası bir çatışma durumunda yaralıları tedavi etmek için kan stoklarının da bölgeye gönderildiğini aktardı.

Financial Times’a konuşan iki Avrupalı yetkili de söz konusu bilgileri doğruladı. Danimarka Savunma Bakanlığı ise BBC’ye yaptığı açıklamada konuya ilişkin yorum yapmadı.

İsmini vermek istemeyen üst düzey bir Danimarkalı askeri yetkili, güvenlik gerekçesiyle operasyonun yalnızca sınırlı sayıda kişi tarafından bilindiğini söyledi.

NATO İÇİNDE ÇATLAK

Hem ABD hem de Danimarka’nın NATO üyesi olmasına rağmen, yarı özerk bir bölge olan Grönland meselesi, Washington ile Avrupalı müttefikleri arasında ciddi görüş ayrılıklarına yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde Grönland’ı ilhak etmek istediğini defalarca dile getirdi. Ancak hem Grönland yönetimi hem de Danimarka hükümeti bu talepleri açık şekilde reddetti.

DR’ye göre haber, Danimarka hükümeti ve ordusundan 12 üst düzey kaynağın yanı sıra Fransa ve Almanya’daki müttefiklerden elde edilen bilgilere dayanıyor.

VENEZUELA SONRASI ALARMA GEÇİLDİ

Kaynaklara göre Kopenhag yönetimi, Trump’ın söylemleri karşısında Avrupa dayanışmasını güçlendirmek amacıyla Paris, Berlin ve İskandinav ülkelerinden siyasi destek talep etti ve Grönland’da ortak askeri faaliyetlerin artırılmasını istedi.

Ancak gerilim, 3 Ocak’ta ABD özel kuvvetlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu başkent Caracas’ta düzenlenen hızlı bir operasyonla ele geçirmesiyle tırmandı.

Ertesi gün Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada “yaklaşık iki ay içinde Grönland konusuna odaklanacağını” söyledi ve adanın “ulusal güvenlik açısından son derece stratejik” olduğunu vurguladı. Trump ayrıca, herhangi bir kanıt sunmadan, “Grönland şu anda Rus ve Çin gemileriyle dolu” iddiasında bulundu.

BEŞ ÜLKE ARASINDA KOORDİNE EDİLDİ

Üst düzey bir Danimarkalı güvenlik kaynağı, “Trump sürekli Grönland’ı almak istediğini söylüyordu. Venezuela’da olanlar da yaşanınca tüm senaryoları ciddiye almak zorunda kaldık” dedi.

Financial Times’a konuşan bir Avrupalı yetkili ise, “Venezuela’dan sonra Amerikalılar kendilerini durdurulamaz gördü. ‘Bunu da alırız’ diye düşündüler” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç ve İsveç askerlerinden oluşan küçük bir birlik Nuuk ve Kangerlussuaq’a konuşlandırıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu gücün kara, hava ve deniz unsurlarıyla takviye edileceğini açıkladı.

AMAÇ: ABD MÜDAHALESİNE HAZIRLIK

Söz konusu askeri sevkiyat, kamuoyuna Danimarka liderliğinde yürütülen “Operation Arctic Endurance” adlı ortak tatbikat olarak sunuldu. Ancak DR’ye göre asıl amaç, olası bir ABD müdahalesine karşı hazırlık yapmaktı.

Haberde, Danimarka’nın ABD’nin işgali durumunda askeri karşılık verme kararı aldığı ve askerlerin, Amerikan uçaklarının inişini engellemek için Nuuk ve Kangerlussuaq’taki pistleri imha etmeye hazır olduğu ifade edildi.

Bir Danimarkalı savunma kaynağı, “ABD’nin Grönland’ı alabilmesi için maliyetin yükseltilmesi gerekiyordu. Bunun için açık bir düşmanca adım atmaları gerekecekti” dedi. Aynı kaynak, Danimarka güçlerinin ABD’ye karşı koymasının zor olacağını da kabul etti.