Danimarka, Rus savaş gemisinin kara sularını 2 kez ihlal ettiğini açıkladı

Danimarka, Rusya'ya ait bir savaş gemisinin kara sularını ülkesinin 2 kez ihlal ettiğini duyurdu.

Danimarka Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rus savaş gemisinin gece yarısı ülkenin Bornholm Adası yakınlarındaki kara sularını iki kez ihlal ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod da Twitter hesabından "Biz NATO'yuz" etiketiyle yaptığı paylaşımda "Son derece sorumsuz, kaba ve tamamen kabul edilemez bir Rus provokasyonu. Bu zorbalık yöntemleri Danimarka'da işe yaramıyor" ifadesini kullandı.

Et russisk militærfartøj har i nat to gange krænket dansk territorialfarvand



En dybt uansvarlig, grov og fuldstændig uacceptabel russisk provokation midt under #fmdk



Bøllemetoder virker ikke mod Danmark



Russiske ambassadør hasteindkaldt i Udenrigsministeriet#dkpol #WeAreNATO