Danimarka Ukrayna'daki büyükelçiliğini yeniden açtı
Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu.
Danimarka'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açtığı bildirildi.
Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Danimarka Büyükelçiliğinin kapılarını yeniden açıyor olmamız, Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına Danimarka desteğinin çok güçlü bir sembolüdür" ifadesini kullandı.
Açıklamanın devamında, büyükelçiliğin bir süre sınırlı sayıda personelle faaliyet göstereceği kaydedildi.
Danimarka'nın Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açmasının ardından kapatılmıştı.
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