Danimarka'da Kur'an yakma provokasyonları devam ediyor

Yayınlanma: 25.07.2023 - 18:59

Güncelleme: 25.07.2023 - 18:59

İslam'a hakaret içeren sloganlar atan ve İslam karşıtı pankart açan grup üyeleri, Kur'an-ı Kerim'i yakma anını, sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.



Grup, Mısır Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını öncesinde sosyal medya üzerinden duyurdu.

Grup üyeleri, daha sonra Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önüne gelerek Kur'an-ı Kerim'i yaktı. İslam karşıtı pankart da açan grup üyeleri, yakmadan önce Kur'an-ı Kerim'in üzerine ayakkabı ile oyuncak bir domuz koydu.

Provokasyonlar polisin yoğun güvenliği altında gerçekleştirildi.

Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, 24 Temmuz'da sırasıyla İran ve Irak'ın Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.

Grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

Danimarka, 22 Temmuz'da ve 24 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadığını belirten açıklamalarda bulunmuştu.