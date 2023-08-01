Danimarka’da Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yaktılar

Yayınlanma: 01.08.2023 - 21:12

Güncelleme: 01.08.2023 - 21:12

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi “Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)” isimli grubun üyeleri Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuranı Kerim yaktı.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN TEPKİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ı telefonla aradı. Bin Ferhan, Rasmussen’e ülkesinin Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e hakaret içerikli tüm eylemleri reddettiğini iletti. Aşırılık yanlılarının nefreti körüklemek için “ifade özgürlüğünü” kullandığını kaydeden Bin Ferhan, Danimarka’nın Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıların durdurulması için acil önlem almasını talep etti. Rasmussen de ülkesinin Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerini kınadığını ve bu provokatif eylemlerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



