Danimarka'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:53

Reuters'ın haberine göre Danimarka polisi, Kopenhag'da bir alışveriş merkezinde dün üç kişinin öldürüldüğü, birden çok kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Danimarka polisi 22 yaşında erkek şüphelinin yakalandığını belirtti.

Dün akşam üzeri tüfek ve cephaneyle yakalanan şüphelinin yalnız hareket ettiğini belirten polis yetkilisi Soren Thomassen, saldırının ırkçı bir motivasyonla gerçekleştirildiğine dair bulgu olmadığını ancak olmayacağı anlamına gelmediğini ekledi.

Yerel medya kaynaklarının yayımladıkları görüntülerde insanların alışveriş merkezinden kaçmaya çalıştıkları görüldü.

Başbakan Mette Frederiksen, "Danimarka Pazar akşamı zalim bir saldırının hedefi oldu, birden fazla kişi öldü. Daha da çok kişi yaralandı" dedi.

Danimarka, geçen hafta Tour de France bisiklet yarışının üç etabına ev sahipliği yapmıştı. Silahlı saldırı, spor etkinliği için binlerce Danimarkalının sokaklara akın ettiği haftanın sonunda gerçekleşti.

"HIRSIZLIK ZANNETTİK, KALABALIĞA ATEŞ ETTİ'"

Danimarka BT gazetesine göre görgü tanığı Rikke Levandovski, "İnsanlar önce hırsızlık olduğunu düşündüler. Sonra birden silah sesleri duydum ve kendimi mağazanın içindeki tezgahın arkasına attım" dedi.

Görgü tanığı, "Tavana veya zemine değil, sadece insan kalabalığına ateş ediyordu" diye ekledi.