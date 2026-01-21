Danimarkalı vekilden Trump’a Grönland uyarısı: Bu bir savaş ilanı olur

Danimarka milletvekili Rasmus Jarlov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı işgal etmesi halinde bunun “savaş” anlamına geleceğini söyledi.

CNN’e konuşan Jarlov, “Eğer Trump Grönland’ı işgal ederse bu bir savaş olur ve birbirimize karşı savaşırız” ifadelerini kullandı.

Jarlov, ABD’nin askeri gücüne dikkat çekerek, “Amerikalıların bizden daha güçlü olduğunu biliyoruz. Ancak toprağımızı ve halkımızı savunmak bizim görevimiz” dedi.

Trump, yaptığı açıklamada Grönland konusunda ısrarını sürdürdü. Trump, “Ona sahip olmak zorundayız. Bunu halletmeleri gerekiyor. Danimarka orayı koruyamaz” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Danimarka halkına yönelik “harika insanlar” değerlendirmesi yaparken, Danimarka liderlerinin Grönland’a yeterince ilgi göstermediğini öne sürdü.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de Trump’ın bilinen açıklamaları sonrası yaptığı değerlendirmede, Danimarka Krallığı’nın Grönland’ı terk etmeyeceğini söyledi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise askeri güç kullanımının “olası görünmediğini” ancak tamamen göz ardı edilemeyeceğini belirtti

Trump, Davos Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Grönland konusunu dünya liderleriyle görüşeceğini söylemesinin ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin kendisine gönderdiği mesajları paylaştı.