Darfur’da katliam: RSF, El Faşir’de 300 kadını öldürdü

Sudan’ın Darfur bölgesindeki El Faşir kenti, RSF’nin kontrolü tamamen ele geçirmesiyle birlikte büyük bir insani felaketin merkezi haline geldi. Sudan Ordusu’nun Darfur’daki son büyük kalesi konumundaki kentte RSF’nin saldırıları sonrası binlerce sivilin öldürüldüğü, yüzlercesinin kaybolduğu bildirildi.

RSF güçlerinin kente girmesinin ardından sivillerin sistematik biçimde hedef alındığı, özellikle kadınlara yönelik ağır hak ihlalleri yaşandığı, ilk iki gün içinde 300 kadının öldürüldüğü ve onlarca kadına cinsel istismar saldırılarında bulunulduğu yönünde resmi açıklamalar yapıldı.

SÜLEYMİ İSHAK: FAŞİR’DE YAŞAYANLAR İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE VE CİNSEL ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Sudan Sosyal Refah İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Süleymi İshak, RSF'nin El Faşir kentine girdikleri ilk iki gün içinde 300 kadını katlettiğini açıkladı.

İshak, kentten “Tuvayla” bölgesine doğru hareket eden herkesin tehlike altında olduğunu belirterek, iki bölge arasındaki yolun adeta bir “ölüm yolu”na dönüştüğünü ifade etti.

İshak, Faşir’de yaşayan ailelerin hala işkence, kötü muamele, aşağılanma ve cinsel şiddete maruz kaldığını belirterek “Faşir’de yaşananlar, hedefli bir etnik temizlik ve büyük bir suçtur. Tüm taraflar bu suç karşısında sessiz kalarak suça ortak olmuştur.” Dedi.

HASTANE VE SAĞLIK MERKEZLERİNE DE SALDIRI

Sağlık merkezleri dahi saldırılara uğrarken; El Faşir’deki Suudi Hastanesi’nde yüzlerce hasta, sağlık çalışanı ve sığınmacının öldürüldüğü raporlandı. RSF birliklerinin sokaklarda infazlar yaptığı, kaçmaya çalışan sivilleri takip edip vurduğu, bazı mahallelerde etnik temizlik benzeri eylemler gerçekleştirdiği yönünde tanık ifadeleri uluslararası basına yansıdı.

BM, YAŞANANLARI “KİTLESEL VAHŞET” OLARAK NİTELENDİRDİ

Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları kuruluşları, bu olayları “kitlesel vahşet” olarak niteleyip derhâl uluslararası müdahale çağrısı yaptı. Ancak bölgeyle haberleşmenin kesilmesi nedeniyle kayıpların tam sayısı bilinmiyor; çeşitli kaynaklara göre, ölen kişilerin sayısı bin 500’ün üzerinde.

RSF, YAŞANANLARA “PROPAGANDA” DEDİ

RSF ise suçlamaları reddederek, yaşananları “propaganda” olarak nitelendirdi.

Sudan’da 15 Nisan 2023’te ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan ile Hızlı Destek Güçleri Komutanı Muhammed Hamdan Daklu (Hamideti) arasında, 2021 darbesinin ardından Hızlı Destek Güçleri’nin orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle silahlı çatışmalar başlamıştı. Uluslararası arabuluculuk girişimleri şu ana kadar sonuçsuz kaldı.