David Grusch kimdir? David Grusch'un UFO hakkında yaptığı açıklamalar neler? Duruşmada ne oldu?

Yayınlanma: 28.07.2023 - 12:52

Güncelleme: 28.07.2023 - 12:52

David Grush, ABD hükümetinin UFO'lar konusundaki dezenformasyon iddialarını kamuoyuna açıklayan bir ihbarcı olarak medyanın dikkatini çekti. Peki David Grush kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte David Grusch hakkında merak edilenler…

DAVİD GRUSCH KİMDİR?

David Grusch, 1987 yılında Pensilvanya'da doğdu. Grusch, Afganistan Savaşı sırasında madalyalı bir muharip subaydı. Eski albay, Ulusal Jeo-uzamsal-İstihbarat Ajansı (NGA) ve Ulusal Keşif Ofisi'nde (NRO) görev yaptı. Ayrıca Grusch, 2019'dan 2021'e kadar NRO'nun Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) Görev Gücü'ndeki temsilcisiydi.

Grusch, UFO'ların raporlanmasına yönelik hükümler içeren 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın hazırlanmasına yardımcı oldu.

Eski subay, UFO gözlemlerine, özellikle de Hava Kuvvetleri'nin Şubat 2023'te dört cismi vurmasıyla ilgili olarak Kongre'nin ilgisinin arttığı bu dönemde konuyla ilgili iddialarını kamuoyuna açıkladı. Ancak bu yılın başlarında gizli programlara erişimi aniden durduruldu.

Grusch 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ihbarda bulunmuştu.

ABD HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR NELER?

David Grusch, geçen ay, ABD yetkililerinin bir UFO'nun enkazını ve mürettebatının kalıntılarını ele geçirdiğini söyledi.

Grusch, isimsiz yetkililerin kendisine ABD federal hükümetinin çok gizli bir UFO kurtarma programı yürüttüğünü ve "insan olmayan" uzay araçlarına sahip olduğunu söylediğini iddia etti.

Eski subay, ABD hükümetinin muhtemelen 1930'lardan beri "insan dışı" faaliyetlerden haberdar olduğunu iddia etti.

DURUŞMADA NE OLDU?

Grusch, 26 Temmuz 2023'te Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi'nde yapılan bir kongre oturumunda, ABD savaş pilotları Ryan Graves ve David Fravor'un tanımlanamayan hava olayları (UAP) ile ilgili deneyimleri hakkındaki ifadelerinin yanı sıra yemin altında iddialarını tekrarladı.

Bu dünya dışı uçan cismin varlığı hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kişilerle "şahsen" görüşebildiğini söyleyen Grusch, sözlerine söyle devam etti:

"Bu ifadeler, ülkeye hizmet eden kişilerden geliyor. Bu ifadelerin birçoğu benimle fotoğraflar, resmî belgeler ve gizlilik kapsamındaki sözlü ifadeler şeklinde ikna edici kanıtlar paylaşan kişiler tarafından bana aktarılan bilgilere dayanıyor."

Eski subay, duruşma sırasında soru yağmuruna tutulurken, gizli bilgi olduğu için kamuoyu önünde daha fazla ayrıntı veremeyeceğini söyledi. Grusch, ABD hükümeti hem halktan hem de ABD Kongresinden bilgi sakladığını iddia etti.