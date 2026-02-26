Davos Zirvesi’nin patronu istifa etti

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı ve CEO’su Borge Brende, görevinden ayrıldığını açıkladı. Karar, forumun Brende’nin hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile ilişkisine yönelik bağımsız bir inceleme başlatmasından haftalar sonra geldi.

2017 yılından bu yana Dünya Ekonomik Forumu’nun başkanlığını yürüten Brende, yaptığı açıklamada görevinden ayrılma kararını “dikkatli bir değerlendirme” sonrası aldığını belirtti.

Brende, 8,5 yıllık görev süresinin kendisi için önemli bir dönem olduğunu vurgularken, açıklamasında Epstein’e ilişkin iddialara doğrudan değinmedi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde, Brende’nin Epstein ile üç iş yemeği yaptığı ve e-posta ile mesaj yoluyla iletişim kurduğu ortaya çıkmıştı.

Eski Norveç Dışişleri Bakanı olan Brende, açıklamasında forumun çalışmalarının dikkat dağınıklığı olmadan sürmesi gerektiğini belirterek, “Forumun önemli çalışmalarına dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan devam etmesi için doğru zamanın şimdi olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Brende daha önce yaptığı açıklamalarda, Epstein ile 2018 yılında tanıştığında geçmişi ve suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını, bu konuda daha kapsamlı araştırma yapmamış olmaktan pişmanlık duyduğunu söylemişti.

BAĞIMSIZ İNCELEME TAMAMLANDI

Davos Zirvesi’ni düzenleyen Cenevre merkezli forumun eş başkanları Andre Hoffmann ve Larry Fink, dış hukuk danışmanları tarafından yürütülen bağımsız incelemenin tamamlandığını açıkladı.

İnceleme sonucunda daha önce açıklanan bilgiler dışında ek bir endişe bulunmadığı bildirildi.

WEF yönetimi, Alois Zwinggi’nin geçici başkan ve CEO olarak görev yapacağını, kalıcı liderin belirlenmesi için mütevelli heyetinin süreci yöneteceğini duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein ile ilgili 3 milyondan fazla sayfalık belgeyi kamuoyuna açmıştı.

Epstein, reşit olmayan kişilere yönelik cinsel istismar suçlamaları kapsamında yargılanmayı beklerken 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Epstein’ın, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın da bulunduğu çok sayıda iş ve siyaset dünyası ismiyle bağlantıları yeniden tartışma konusu olmuştu. İngiltere’de ise York Dükü Andrew hakkında da soruşturmalar yürütülüyor.