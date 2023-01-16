Davos anketinden küresel resesyon çıktı
İsviçre'nin Davos kentinde başlayacak olan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ile ilgili gerçekleştirilen ankette, sonuç olarak "küresel resesyon" yaşanacağını tahmini üçte iki oy aldı.
İş dünyası ve devlet liderleri bu yılki Davos zirvesinde bir araya gelirlerken, organizasyondan sorumlu Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) anketine katılan özel sektör ve kamudaki başlıca ekonomistlerin üçte ikisi bu yıl küresel resesyon yaşanacağını tahmin ediyor.
Anket katılımcılarından yüzde 18'i bu yıl küresel resesyon yaşanmasını "son derece olası" görürken, bu oran Eylül 2022'de yapılan son anketten bu yana iki katına çıktı.
Anket katılımcılarından yalnızca üçte biri bu sene resesyon yaşanmayacağına inandıklarını belirtti.
WEF Başkanı Saadia Zahidi, anketle beraber yayımlanan açıklamasında, "Mevcut yüksek enflasyon, yavaş büyüme, yüksek borç ve çok parçalı ortam dolayısıyla büyümeye geri dönülmesi ve dünyadaki en savunmasız toplum kesimlerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gereken yatırımlara yönelik teşvik azalıyor" dedi.
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