Son dakika! ABD duyurdu: IŞİD'in üst düzey yöneticisi Ebu Halil el-Fadani yakalandı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeyinde yapılan baskında IŞİD'in üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani'nin yakalandığını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeyine düzenlenen askeri operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığını duyurdu.
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