Son dakika! ABD duyurdu: IŞİD'in üst düzey yöneticisi Ebu Halil el-Fadani yakalandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeyinde yapılan baskında IŞİD'in üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani'nin yakalandığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 20:39
Son dakika! ABD duyurdu: IŞİD'in üst düzey yöneticisi Ebu Halil el-Fadani yakalandı
Abone Ol google-news

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeyine düzenlenen askeri operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığını duyurdu.

AYRINTILAR GELİYOR...


Player Alanı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Askeri operasyon DEAŞ Operasyon

En Çok Okunan Haberler