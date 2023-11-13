Debi Fırtınası nedir? Debi Fırtınası hangi ülkeleri etkileyecek?

Yayınlanma: 13.11.2023 - 15:38

Güncelleme: 13.11.2023 - 15:38

Kuzey İrlanda'nın tamamında yarın saat 14:00'e kadar şiddetli yağmur ve rüzgar için sarı alarm veriliyor. Polis, yurttaşlara evde kalmaları ve gereksiz yolculuklardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Down ve Armagh ilçeleri için uygulanan sarı rüzgar uyarısı ise kaldırıldı.

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Daha önceki kırmızı uyarının kaldırılmasının ardından sarı uyarıların devam ettiği İrlanda'da aksamalar yaşanıyor.

Ülke genelinde yaklaşık 100.000 ev ve işyeri elektriksiz durumda ve fırtınanın zirveye ulaşmasıyla bu sayının artması bekleniyor.

Kuzey İrlanda'da NIE Networks, Craigavon, Newry ve Downpatrick olmak üzere yaklaşık 3.000 ev lektriksiz kaldı.

Met Éireann, yerel su baskını, tehlikeli sürüş koşulları ve devrilen ağaçlar olasılığının bulunduğunu söyledi.

İrlanda Cumhuriyeti'nde kırmızı uyarılar mevcuttu ancak saat 09.00 itibarıyla hepsi kaldırılmıştı.

Bu bölgelerdeki okulların açılışının saat 10.00'a ertelenmesi istendi.

Kuzey İrlanda'da bazı bölgelerde altı saatlik süre içinde 40 mm'ye kadar yağış görülmesi bekleniyor.

Ballymena'da devrilen ağaçlar nedeniyle çok sayıda yol kapatıldı ve Altyapı Bakanlığı, Antrim İlçesi Glenarm'daki A2 Sahil Yolu üzerinde toprak kayması raporlarının geldiğini söyledi.

Translink, Lisburn'deki otobüs terminalinin kapatıldığını, otobüs ve tren ağında gecikmeler yaşandığını söyledi.