Dedektif kalça kaldırma ameliyatından bir hafta sonra ölü bulundu

ABD’nin New York kentinde görev yapan bir polis dedektifi, Kolombiya’da geçirdiği estetik operasyonun ardından yaşamını yitirdi.

40 yaşındaki Alicia Stone, liposuction ve “Brezilya popo kaldırma” (BBL) ameliyatı sonrası otel odasında bilinci kapalı halde bulundu.

Olay, Stone’un eşi Michael Stone’un ölümle ilgili soruşturma talebiyle birlikte uluslararası gündeme taşındı.

AMELİYATTAN BİR HAFTA SONRA KALP KRİZİ

NYPD’de 13 yıldır görev yapan Stone’un, 16 Ekim’de yağ aldırma ve kalça yağ transferi ameliyatı geçirdiği belirtildi.

Operasyon sonrası kan sulandırıcı ve ağrı kesici ilaçlar kullanan dedektif, hastaneden taburcu edilerek otelde dinlenmeye alındı.

Bir hafta sonra, 23 Ekim sabahı Cali kentindeki otel odasında bilincini yitirmiş halde bulundu.

Yerel hastaneye kaldırılan Stone, yaklaşık bir saat sonra “belirlenemeyen kardiyak arrest” (kalp durması) tanısıyla yaşamını kaybetti.

Alicia Stone’un eşi Michael Stone, ABD basınına yaptığı açıklamada yaşadığı şoku şöyle anlattı:

“Doktor beni arayıp eşimin öldüğünü söyledi ama hiçbir bilgi vermedi. Bir şeyler tutmuyor. Gerçekleri öğrenmek istiyorum.”

Eşinin ameliyat öncesi “mükemmel sağlık durumunda” olduğunu belirten Michael Stone, ölümün ardından otopsi ve adli soruşturma talebinde bulunduğunu açıkladı.

POLİS VE KONSOLOSLUK DEVREDE

Stone’un ölümünün ardından hem ABD Dışişleri Bakanlığı hem de Kolombiya Ulusal Polisi devreye girdi.

New York Polis Teşkilatı’nın (NYPD) da olayın ayrıntılarını araştırmak üzere bir dedektifi Kolombiya’ya gönderdiği bildirildi.

Stone’un anısına başlatılan yardım kampanyasında, onun “üç çocuk annesi sevgi dolu bir kadın ve kamu hizmetine adanmış bir polis” olduğu vurgulandı.

“BBL ÖLÜMCÜL KOMPLİKASYONLAR DOĞURABİLİR”

Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği’ne göre, “Brezilya popo kaldırma” olarak bilinen kalça yağ transferi operasyonlarında, yağın kas içine enjekte edilmesi halinde ölümcül komplikasyonlara yol açabilen yağ embolisi gelişebiliyor.

Stone’un ölümü, bu tür estetik operasyonların yurt dışında düşük maliyetle yapılmasının yaratabileceği güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı.