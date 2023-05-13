‘Deepfake, porno montajları, botlar…’ Yapay zekâ cumhurbaşkanlığı seçimlerini nasıl şekillendirdi?

Yayınlanma: 13.05.2023 - 17:55

Güncelleme: 13.05.2023 - 17:55

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlediği mitingde deepfake teknolojisiyle üretilmiş sahte bir video göstermesinden sonra Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kuzey komşusu Rusya'yı, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale etmek için deepfake ve diğer yapay zeka materyallerini kullanmakla suçladı.

''ERDOĞAN'IN SEÇİMİ KAZANMASI ZOR...''

Konuyla ilgili Fox News Digital'e konuşan Türkiye uzmanı Sinan Ciddi, "Rusların Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını destekleyerek iktidarda kalmasını sağlamak gibi bir çıkarı var. Çünkü Ruslar Türkiye ile NATO'nun arasının açılmasında fayda görüyorlar ve son on yılda bu konuda çok başarılı oldular'' dedi.

Ciddi konuşmasına şöyle devam etti:

"Son birkaç gün ve hafta içinde, Rus bot hesaplarının, Twitter hesaplarının ve her türlü dezenformasyon kampanyasının Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını destekleme konusunda harekete geçtiği Türk kaynakları tarafından güvenilir bir şekilde rapor edildi ve bu hiç de şaşırtıcı değil."

Haberde, bir diğer cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de internet üzerinden sahte bir "itibar suikastına" kurban gittiği vurgulandı.

İnce, internette yayınlanan bir seks kasetinin, gerçek kişi ve olaylara benzeyen video ve görüntüler üreten deepfake teknolojisi kullanılarak oluşturulduğunu açıklamıştı.

Habere göre, İsrail merkezli bir porno sitesindeki görüntüler kullanılarak oluşturulan video ile ilgili konuşan İnce, "Benim böyle bir görüntüm yok, böyle bir ses kaydım da yok. Bunlar iftira, gerçek değil. Şu son 45 günde gördüklerimi 45 yıldır görmedim" dedi.

Bir başka video örneğinde Erdoğan düzenlediği mitingde, Kılıçdaroğlu’nun kampanya videosunda sözde onu destekleyen PKK militanlarının olduğu iddia edilen bir deepfake içerik oynatıldı.

"RUSYA’YI UYARDI"

Yayınlanan video ve iddialar üzerine Kemal Kılıçdaroğlu attığı bir tweette, Türkiye'nin Rus dostlarını "montajların, komploların, deepfake içeriklerin yayınlanmasından" sorumlu tuttu.

Kılıçdaroğlu, "15 Mayıs'tan sonra dostluğumuzu sürdürmek istiyorsanız, Türk devletinden elinizi çekin. Biz hala iş birliği ve dostluktan yanayız" dedi.

Euronews'de yer alan bir habere göre, şüpheli çevrimiçi içeriklerin doğruluğunu analiz eden Türkiye merkezli bir doğrulama platformu olan Teyit, halihazırda 150'den fazla tartışmalı seçim iddiasını çürüttü ve içeriklerin adayları terörizmle suçlamaya çalışan deepfake materyallere dayandığını kanıtladı.

Konuyla ilgili Euronews'e konuşan Türk yapay zeka uzmanı Cem Say, "Bu tür içeriklerin sahte olduğunu anlamak kolay, ancak artık eleştirel düşünmeyen insanlar için değil" dedi.

Uzmanlar, bazı kötü aktörlerin yaklaşan seçimlere müdahale etmek için yapay zeka teknolojisini nasıl kullanabileceğine dair endişelerini şimdiden dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Pete Ricketts, bu yılın başlarında Senato Dış İlişkiler alt komitesindeki bir oturumda Çin'e ve sosyal medya platformlarında propaganda yapmak için kullandığı iddia edilen deepfake videolara atıfta bulunmuştu.

Konuyla ilgili Fox News’e konuşan, Amerikalı politikacıların politikalarını belirlemek ve geliştirmek üzerine çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Bull Moose Project'in başkanı Aiden Buzzetti, Dijital Yapay Zeka teknolojisinin yanıltıcı deepfake görüntü ve videolar yaratmaktan daha fazlasını yapabileceğini söyledi.

Buzzetti konuşmasına şöyle devam etti:

"Yapay zekanın seçimlere katılımı, veri odaklı toplamadan kirli hilelere kadar kampanya stratejisinin büyük bölümünü altüst edebilir. Yapay zeka araçları, bir kampanya mesajını ifade etmek için belirli seçmenleri hedeflemenin yanı sıra rakipleri çöpe atmanın etkisini artırabilir. Etik olmayan kampanya danışmanları, adayların kışkırtıcı ve dışa dönük yanlış temsillerini yaratmak için yapay zeka deepfake araçlarını kullanabilir, hatta potansiyel olarak yasadışı bir şekilde, bir adayın sesiyle onları olumsuz ve yıkıcı bir şekilde sunmak için robocall'lar kullanabilir.