Çavuşoğlu: Seçimlere ne Rusya’nın ne Batı’nın karışmasını istemiyoruz

Yayınlanma: 13.05.2023 - 15:21

Güncelleme: 13.05.2023 - 15:21

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde Rusya’ya yönelik paylaştığı “Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız” sözlerine tepki gösterdi.

CNN Türk yayınında gündeme ilişkin sorular yanıtlayan Çavuşoğlu konu hakkında “Önceden şaibe varmış gibi bir hava estirmek de bu ülkeye haksızlıktır. Biz bu seçimlere ne Rusya'nın ne Batı'nın, hiç kimsenin karışmasını istemiyoruz. Karışmaması gerekiyor, karışamaz da zaten. Sonuçta şeffaf olacak, kararı halkımız verecek" ifadelerini kullandı.

‘Suikast’ iddialarının gündeme gelmesinin ardından Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mitinge çelik yelek ile çıkmasını da eleştiren Çavuşoğlu "Bunlar ülkenin imajını bozan söylemler ve adımlar. Bunlar duygu sömürüsü yapmak için atılan adımlar. Bunlar son derece yanlıştır. Varsa güvenlikle ilgili bir şüpheniz, devletin polisi var, devletin yargı organı var. Devletin güvenlik güçleri var, devletin istihbaratı var” dedi ve şunları söyledi:

"Varsa ellerinde bir bilgi. Efendim 'öyle hissediyoruz'. Öyle olmaz. 'Bu ülkenin güvenliğinde zafiyet var' demek ülkenin itibarı bakımından çok önemlidir. En güçlü olduğumuz dönemde seçim ortamında neden böyle bir ortam yaratmaya çalışıyorsunuz? Türkiye'nin böyle bir zaafiyeti yoktur. Elinizde bir bilgi belge varsa söyleyin."