Defne Samyeli’nin cildi Çin’de araştırma konusu oldu

Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:24

Güncelleme: 31.08.2023 - 12:24

Çin’deki Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler çalışarak yaptıkları bir araştırmada, Türkiye’den Defne Samyeli’yi inceleyecek.

Defne Samyeli’nin ise üniversitenin daveti üzerine Pekin’e gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Samyeli konuyla ilgili olarak, “Gerçekten çok şaşkınım. Bize Orta Doğu’dan ilgi gösterilmesine alışığım ama Uzakdoğu’dan beni takip eden, hatta araştıran böyle bir kadronun olduğunu bilmek ve bir konferansta beni dinlemeye bu kadar çok kişinin geleceğini öğrenmek bana büyük bir sürpriz oldu. Elbette çok sevinçle karşıladığım bir sürpriz. Dünyanın neresinde olursa olsun tutkuyla ilgilendiğim konularda böyle kalabalıkların önüne çıkıp konuşmak benim için büyük mutluluk” dedi.